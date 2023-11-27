إسرائيل: ماسك لن يزود غزة بالإنترنت إلا بموافقتنا

2023-11-27 / 10:06
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي إنه جرى التوصل لتفاهم مبدئي مع إيلون ماسك يمنع تشغيل تقنية “ستارلينك” التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في غزة إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.

وسيلتقي الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الاثنين مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في إسرائيل، كما سيجتمع مع أقارب أسرى محتجزين في غزة، خلال زيارة يقوم بها حالياً لإسرائيل.

وأعلن مكتب هرتسوغ عن الاجتماع، أمس الأحد، قائلاً “خلال اجتماعهما، سيؤكد الرئيس ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت”.

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‫2 تعليقات

  1. لن يزود فليسطين بالإنترنت الا بموافقة إسرائيل. ماذا يقولون أصحاب شعارات فليسطين. التطبيع…. وانتم كلم بأيديكم هواتف فيها الانتيرنيت. اليوتوب…. قاطعوا الانتيرنيت ان كنتم فعلا تدافعون عن فليسطين ايها التجار. لن تستطيعوا. ولن تستطيعوا تحرير فليسطين كما تدعون بخطاباتكم البالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

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