بلجيكا.. إغلاق عشرات المدارس بعد إنذار بوجود قنبلة

2023-11-27 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

قالت إدارة التعليم في إقليم والوني-بروكسل عبر صفحتها على الإنترنت، إن العديد من المدارس البلجيكية في بروكسل ومنطقة برابان ستظل مغلقة الإثنين بعد إنذار بوجود قنبلة في وقت متأخر من مساء الأحد.

وتعمل الشرطة على تفتيش المدارس السبع والعشرين التي قررت الإدارة إغلاقها “في تنفيذ صارم للمبدأ الاحترازي”.

ومن المتوقع الإفصاح عن مزيد من المعلومات خلال اليوم الإثنين.

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تعليق واحد

  1. بلجيكا تساند فلسطين الان سيظهر الإرهابيين الحقيقيون ، في العالم و من يخطط لقتل الأبرياء

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