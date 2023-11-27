لـ 4 أيام.. الإضراب يشل المؤسسات التعليمية بالمغرب

2023-11-27 / 09:28
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هبة بريس - الرباط

تخوض لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بدءا من يومه الإثنين إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام ، مصحوبا بوقفات احتجاجية.

و حسب بلاغ للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، فقد تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب قد شمل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.

كما أعلن عن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات أو الأكاديميات، يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا، والتوقف عن العمل يومي الجمعة والسبت 01 و 02 دجنبر المقبل.

وعبر التنسيق عن انتقاده بشدة مواجهة الحكومة الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة التعليمية في عدد من مدن المملكة، بـ”القمع والتنكيل بمن كاد أن يكون رسولا”، مشيرا إلى مواصلة الحكومة لسياستها الترهيبية وفرض الأمر الواقع عوض إيجاد حلول للوضع المتأزم.

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تعليق واحد

  1. كذلك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التاهيلي و التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و اطر الدعم أعلنتا عن خوض إضراب لأربعة أيام 27-28-29-30 نونبر.

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