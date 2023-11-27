طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محليا بكل من الأطلس والريف والهضاب الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

وستتشكل بعض الكتل الضبابية بالقرب من السواحل، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى شمال غرب المملكة، فضلا عن هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و16 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 07 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع جنوب البلاد ومستقرة نسبيا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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