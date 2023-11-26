البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-11-26 / 23:05
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هبة بريس -

علم لدى مصدر عسكري أن دورية تابعة للبحرية الملكية قدمت، في إطار مهمة المساعدة في البحر، المساعدة، اليوم الأحد، على بعد 142 كيلومترا شمال غرب طانطان، لقارب كان على متنه 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 55 من جنوب الصحراء وكوبي واحد.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه نحو جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء طانطان وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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