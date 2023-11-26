إعادة انتخاب فؤاد مسكوت عضوا بالمكتب التنفيذي لـ”الأوكسا”

تم اليوم الاحد بالقاهرة اعادة انتخاب المغربي فؤاد مسكوت عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الكنفدراليات الرياضية الافريقية “الأوكسا”، وذلك على هامش أشغال الجمعية العمومية للهيئة الافريقية.

وجاء هذا الانتخاب بعد تصويت 79 كنفدرالية إفريقية بالثقة على المغربي فؤاد مسكوت ، الذي يشغل رئيسا للجامعة الملكية المغربية للمصارعات المماثلة، ورئيسا للكنفدرالية الإفريقية للمصارعة.

وكان اتحاد الكنفدراليات الرياضية الافريقية « الأوكسا »، قد نظم أمس السبت ،حفلا تم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية إفريقية من ضمنها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.

يشار الى أن « الأوكسا » عقدت على مدى ثلاثة أيام النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في إفريقيا، والذي شمل محاور عدة همت » الاعلام والفساد الرياضي » و » أساليب الوقاية من الفساد » « و تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرياضة » و » القانون والحكامة للهيئات الرياضية ».

كما تضمن المؤتمر عرض العديد من التجارب الناجحة للاتحادات الرياضية والتي عملت على مكافحة الفساد، ومعرض رياضي إفريقي، تخللته العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية.وعرف المؤتمر حضورا وازنا لشخصيات وازنة واتحادات دولية ونجوما عالميين.

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