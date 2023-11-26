أوزين : سلطة الحكومة أضحت أكثر من البرلمان

2023-11-26 / 22:41
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هبة بريس -

قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في برنامج ضيف الأسبوع،على قناة “ميدي 1 تيفي ” إن الحديث عن البرلمان لم يعد بصفته سلطة تشريعية بل مؤسسة أو غرفة للتسجيل..”

وأضاف أوزين خلال مروره بالبرنامج أن سلطة الحكومة أضحت أكثر من البرلمان وهذا خطير على الديموقراطية”.

وبخصوص “أزمة التعليم ” التي شلت المدارس العمومية بسبب احتجاج الاساتذة على النظام الأساسي الجديد ، قال أوزين : “نحن أمام أزمة أستاذ وأزمة تلميذ وأزمة مجتمع وما نعيشه اليوم نتاج وعود انتخابية سخية ..” مشيرا إلى أن أحد فصول النظام الأساسي هو سبب المشكل، وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن هناك مشكل وعود ومشكل ترسيم المتعاقدين..”

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‫7 تعليقات

  1. كتب لنا ان يتكالب علينا كل حسب موقعه!! ان نتحمل ترهات ذاك و هذا كل حسب توقيته..ان نصابه ونكابد من أجل تراب وطن انتم تدوسون ترابه و تجاهلون خفف الوطئ ما اظن أديم هادي…لا و الله لم يعد للصبر ..و لا ندري ا انتم بيننا ام انكم.. !!

    1
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  3. اذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجر فأنت جزء من اللعبة الديموقراطية حيث ان فضيحة الكراطة كانت سترمي بك في كناش النسيان السياسي لو لم تكن تشبه جميع اعضاء الحكومة و خاصة في سنطيحة الراس

    1
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  4. اودان ان اقول حق المتقاعدين أين هو مايقارب نن عشرين سنة والمتقاعدين يتفدومن الزيادة مع ان المتقاعدين عمله يجب أن يتمتع بجميع الحقوق ولكن مع الأسف لن يتمتع المتقاعد مشكور جدا ولا احد يتكلم عليه مع أزمة الغلاء المعيشة وشكرا

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