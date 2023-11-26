أوزين : سلطة الحكومة أضحت أكثر من البرلمان

هبة بريس -

قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في برنامج ضيف الأسبوع،على قناة “ميدي 1 تيفي ” إن الحديث عن البرلمان لم يعد بصفته سلطة تشريعية بل مؤسسة أو غرفة للتسجيل..”

وأضاف أوزين خلال مروره بالبرنامج أن سلطة الحكومة أضحت أكثر من البرلمان وهذا خطير على الديموقراطية”.

وبخصوص “أزمة التعليم ” التي شلت المدارس العمومية بسبب احتجاج الاساتذة على النظام الأساسي الجديد ، قال أوزين : “نحن أمام أزمة أستاذ وأزمة تلميذ وأزمة مجتمع وما نعيشه اليوم نتاج وعود انتخابية سخية ..” مشيرا إلى أن أحد فصول النظام الأساسي هو سبب المشكل، وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن هناك مشكل وعود ومشكل ترسيم المتعاقدين..”

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