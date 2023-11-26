ميلانُـو:الجالية المغربية تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

نظم الفضاء المغربي الرياضي الثقافي بميلانُـو بشراكة تجار الحرفيين وتنسيق القنصلية العامة للمملكة بميلانو حفلا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.

الحفل عرف حضور نائبة القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو ذة/ أسماء الامني وممثلي الجمعيات المغربية وشخصيات أخرى من المجتمع المدني .

المناسبة شهدت تنظيم مباراة استعراضية في كرة القدم النسوية ، جمعت أفراد الجالية و ممثلة المنتخب المغربي و المنتخب الإيطالي وجرت هذه المباراة بأحد ملاعب القرب بضواحي سان سيرو في ميلانُـو، تم من خلالها جمع شمل الأسرة الرياضية والثقافية انتهت لفائدة العناصر المغربية بثلاثية لهدفين. حيث حرصت الكلمات الملقاة في الموعد على تأكيد أهمية الحدثين التاريخيين وتشبث الجالية بهويتها المغربية.

وفي كلمة لها بالمناسبة، استحضرت نائبة القنصل العام للمغرب في ميلانُـو، أسماء الامني ، رمزية عيد الاستقلال، الذي يشكل مرحلة هامة في تاريخ المغرب، عندما أعلن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس انتهاء نظام الوصاية والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال.

كما سلطت الدبلوماسية الضوء على مختلف المشاريع المهيكلة التي تم تنفيذها أو التي توجد قيد الإنجاز تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ختام كلمتها أشادت بالروح الوطنية التي تطبع مغاربة لومبارديا، مؤكدة الحفاظ على هذا السجل الزاخر بالأمجاد والبطولات والغني بالعبر والمغازي النبيلة بين صفوف جاليتنا، وزاد: “يتعين علينا العناية به وتوريثه لناشئتنا وأطفالنا لتستمر في حمل الرسالة المقدسة والاضطلاع بأعبائها ومسؤوليتها الوطنية كما فعلت الأجيال الأولى والثانية.

وقال مصطفى الرباح، ضمن تصريح حصري لهبة بريس، إن حفل حضره عدد من المغاربة والأجانب لإحياء المناسبتين الوطنيتين، وتأكيد دعم جهود المغرب الممتدة عبر التاريخ من أجل التنمية داخليا وإعلاء شأن المملكة خارجيا، وأضاف الرباح أن الحفل، الذي نظم هذه السنة بشراكة مع تجار الحرفيين بميلانُـو، يعد فرصة إضافية للتعبير عن ارتباط مغاربة المهجر بالوطن الأم، والتأكيد على التجند وراء رؤى وجهود الملك محمد السادس. وتخللت فعاليات الأمسية عروض غنائية “عبيدات الرمى”اتحفت فرقة، الحاضرين بأغاني شعبية”.

وقد عرف هذا اللقاء نجاحا متميزا سواء على مستوى الحضور والتنظيم المحكم الذي اشاد به من حضر هذا اللقاء ، وعرف ختام الحفل تقديم برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه المناسبة الغالية.

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