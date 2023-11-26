إعادة انتخاب فؤاد مسكوت عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الكنفدراليات الرياضية الافريقية

2023-11-26 / 21:16
0
هبة بريس - و م ع

تم اليوم الاحد بالقاهرة اعادة انتخاب المغربي فؤاد مسكوت عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الكنفدراليات الرياضية الافريقية “الأوكسا”، وذلك على هامش أشغال الجمعية العمومية للهيئة الافريقية.

وجاء هذا الانتخاب بعد تصويت 79 كنفدرالية إفريقية بالثقة على المغربي فؤاد مسكوت ، الذي يشغل رئيسا للجامعة الملكية المغربية للمصارعات المماثلة، ورئيسا للكنفدرالية الإفريقية للمصارعة.

وكان اتحاد الكنفدراليات الرياضية الافريقية « الأوكسا »، قد نظم أمس السبت ،حفلا تم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية إفريقية من ضمنها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.

يشار الى أن « الأوكسا » عقدت على مدى ثلاثة أيام النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في إفريقيا، والذي شمل محاور عدة همت » الاعلام والفساد الرياضي » و » أساليب الوقاية من الفساد » « و تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرياضة » و » القانون والحكامة للهيئات الرياضية ».

كما تضمن المؤتمر عرض العديد من التجارب الناجحة للاتحادات الرياضية والتي عملت على مكافحة الفساد، ومعرض رياضي إفريقي، تخللته العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية.وعرف المؤتمر حضورا وازنا لشخصيات وازنة واتحادات دولية ونجوما عالميين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة انتخاب فؤاد مسكوت عضوا بالمكتب التنفيذي لـ”الأوكسا”

إعادة انتخاب فؤاد مسكوت عضوا بالمكتب التنفيذي لـ”الأوكسا”

2023-11-26 / 22:09
Photo of نهضة بركان يفوز على سيخوخون الجنوب أفريقي في كأس “كاف”

نهضة بركان يفوز على سيخوخون الجنوب أفريقي في كأس…

2023-11-26 / 21:54
Photo of الإصابة تضرب الوافد الجديد على المنتخب المغربي

الإصابة تضرب الوافد الجديد على المنتخب المغربي

2023-11-26 / 20:54
Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعود بنقاط الفوز من ملعب قادش

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعود بنقاط الفوز من ملعب…

2023-11-26 / 20:37
Photo of بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي

بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي

2023-11-26 / 19:33
Photo of النصيري يسجل ويعادل رقم بن مبارك في الدوري الإسباني

النصيري يسجل ويعادل رقم بن مبارك في الدوري الإسباني

2023-11-26 / 18:17
Photo of البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم “كلاسيكو الشمال” بين إتحاد طنجة والمغرب التطواني

البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم “كلاسيكو الشمال” بين إتحاد طنجة…

2023-11-26 / 18:08
Photo of البطولة الإحترافية.. فوز هام لنهضة الزمامرة أمام شباب السوالم

البطولة الإحترافية.. فوز هام لنهضة الزمامرة أمام شباب السوالم

2023-11-26 / 17:59
Photo of البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يفوز على شباب المحمدية ويقفز للصدارة

البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يفوز على شباب المحمدية ويقفز…

2023-11-26 / 17:05
Photo of بينهم الركراكي.. هذه قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في كأس أفريقيا القادمة

بينهم الركراكي.. هذه قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في…

2023-11-26 / 16:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق