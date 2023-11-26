الإصابة تضرب الوافد الجديد على المنتخب المغربي

تعرض الوافد الجديد على المنتخب المغربي سفيان ديوب لإصابة مؤثرة خلال مباراة فريقه نيس ضد تولوز، اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدوري الفرنسي.

وترك ديوب ارضية الملعب بين شوطي المباراة بعدما تعرض للإصابة في الجولة الأولى.

وتعليقا على الموضوع، قال مدرب نيس بعد نهاية المباراة: “نعتقد أن إصابته خطيرة جدًا، نظرًا للألم الذي كان يعاني منه. لقد تحدثت لفترة وجيزة مع الطبيب، وسنجري فحوصات أكثر دقة لإصابته في غضون 48 ساعة”.

ومعلوم أن سفيان ديوب كان حاضرا مع المنتخب المغربي في معسكره الأخير، بعدما قرر الدفاع عن قميص أسود الأطلس في مشواره الدولي.

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