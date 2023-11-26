Massive Iceberg floating in the Southern Ocean in Antarctica with snow covered mountains in the background

جبل جليدي عملاق يتحرك خلف مياه القطب الجنوبي

2023-11-26 / 20:15
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هبة بريس - وكالات

ذكرت هيئة المسح القطبية البريطانية أن الجبل الجليدي المعروف باسم “إيه 23إيه”، والذي يعد أحد أكبر الجبال الجليدية في العالم، تحرك خلف مياه القطب الجنوبي، بعد أن ظل راسخا لأكثر من ثلاثة عقود.

وأوضحت الهيئة أن الجبل، الذي يبلغ حجمه ثلاث مرات حجم مدينة نيويورك، وتصل مساحته إلى حوالي أربعة آلاف كيلومتر مربع، تم رصد حركته لأول مرة سنة 2020.

وأفادت بأن الجبل الجليدي كان يتحرك على مدار العام الماضي ويبدو أن سرعته زادت الآن وتحرك خلف الحافة الشمالية لشبه الجزيرة القطبية، بمساعدة عوامل كالرياح وتيارات المحيط.

وذكرت الهيئة أن جبل الجليد الآن بلا أساس ثابت ويتحرك مع تيارات المحيط نحو ساوث جورجيا في المحيط القطبي الجنوبي.

و كان الجبل قد انفصل عن الرف الجليدي “فيلشنر” في القارة القطبية الجنوبية عام 1986، لكنه أصبح ملتصقا بقاع المحيط، وظل راسخا في مكانه في بحر “ويديل” لسنوات.

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