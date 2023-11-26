أخنوش : “الأحرار حزب المعقول والعمل الجاد وليس دكانا سياسيا “

2023-11-26 / 19:56
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هبة بريس - الرباط

أبرز عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته خلال فعاليات المنتدى الجهوي لمنتخبي الحزب بجهة فاس-مكناس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب المعقول والعمل الجاد، وليس دكانا سياسيا، مشيرا إلى أن حبل التواصل مع المواطنين والقواعد لا يزال مستمرا.

ونوه عزيز أخنوش، بعمل منتخبي حزبه وحصيلتهم خلال انتخابات يوم 8 شتنبر 2021 بجهة فاس-مكناس، وخاطبهم بالقول إنكم تترأسون 80 جماعة على مستوى الجهة من أصل 183، ولديكم 13 نائبا برلمانيا، و4 مستشارين برلمانيين. كما حصلتم على 28 في المائة من الأصوات على مستوى الجهة، وهذا يفرض عليكم أن تكونوا في مستوى التطلعات، ونحن مستعدون لمساعدتكم. واستدرك بأن الاستمرار في النجاح يفرض العمل و”ماكايبغيش النعاس”.

واعتبر رئيس حزب الحمامة، أن دخول المنتخبين التاريخ لا يكون إلا عبر النجاح في مهمة خدمة المواطنين، وأن الحزب ملم ومتابع لكل ما يخص الجهة. وذكر بضرورة أن يتوفر منتخبون الأحرار على الشفافية ونظافة اليد، لكي يستطيعوا العودة إلى الناخبين في الانتخابات القادمة.

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‫2 تعليقات

  2. و ما علاقة سيادتك بالعمل الحزبي؟ ألم تكن ضيفا على حزب السنبلة من أجل الاستوزار و بعدها قلبت إلى الحمامة لعلمك بأن الحمام يأكل قمح السنبلة، و بقدرة قادر أصبحت زعيم حزب الحمامة الذي ليس دكانا و قبل بك زعيما و أنت لم تسر مسار الزعماء!! و كل ذلك من أجل كبح العدالة و التنمية بمساعدة أحزاب أخرى.
    المغاربة عاقوا بالسياسة في المغرب و لم يبقى لنا سوى أن نقول ” و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتخاصمون.

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