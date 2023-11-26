ضبط 42 كلغراما من الحشيش على متن سيارة بميناء سبتة

هبة بريس - متابعة

قالت السلطات الأمنية الإسبانية، أن عناصر الحرس المدني العاملة بميناء سبتة المحتلة، ضبطت 42 كيلوغرام من الحشيش على متن سيارة نفعية.

وأوضحت مصادر صحفية بسبتة المحتلة، إن الكمية التي عثر عليها مخبأة بعناية داخل سيارة من نوع ” بي إم دبليو ” كانت في طريقها الى ميناء الجزيرة الخضراء .

وأخضعت السيارة قبل صعودها الى الباخرة لعملية تفتيش مكنت من ضبط الكمية المشار اليها على شكل كبسولات داخل خزان الوقود .

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وفور اكتشاف تلك المحاولة، جرى توقيف صاحب السيارة، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه قبل تقديمه إلى القضاء في مقبل الأيام.

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