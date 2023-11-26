القـ..ـسام تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى في قلب غـ..ـزة

2023-11-26 / 19:05
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هبة بريس - وكالات

بدأت عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس وإسرائيل، مساء الأحد، في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المقررة لأربعة أيام حيث أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول المحتجزين الإسرائيليين إلى البلاد.

وقال إن من بين الرهائن الإسرائيليين الذين عادوا إلى وطنهم اليوم الأحد تسعة قصر وأربع نساء ورجل مضيفا في بيان أن “ثلاثة مواطنين أجانب، خطفوا في السابع من أكتوبر تشرين الأول، في طريقهم كذلك للعودة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “نقل مندوبو الصليب الأحمر قبل قلبل إلى قوة مختارة لجيش الدفاع والشاباك 12 مختطفًا عائد إلى البلاد بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة.بعد ذلك سيتم نقلهم إلى قاعدة حتسريم الجوية. لقد عادت مختطفة واحدة أخرى إلى البلاد جوًّا وذلك بشكل مباشر إلى المستشفى. في المقابل يعود أربعة مختطفين إلى البلاد عبر معبر رفح إلى مصر ومن هناك سينقلون إلى نقطة الالتقاء داخل إسرائيل. يقوم مندوبو جيش الدفاع عائلات المختطفين بشكل متواصل”.

وقالت حركة حماس في وقت سابق إنها سلمت للصليب الأحمر 13 رهينة إسرائيلية وثلاثة تايلانديين ومواطن روسي.

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