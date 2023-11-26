أزمة التعليم..إضراب وطني جديد لأربعة أيام متتالية
أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة أربعة هذه المرة، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
وكشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم (22 هيئة تعليمية)، أنه تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية ، وذلك تزامنا مع اللقاء المنتظر سينعقد غدا الإثنين بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأربعة.
ويتواصل الاحتقان بالمنظومة التعليمية، بسبب النظام الأساسي، بالرغم من الدعوات المتكررة لوقف الإضراب والعودة إلى الأقسام ضمانا لحق التلاميذ في التمدرس.
ووعدت الحكومة الأساتذة بفتح حوار مستمر مع النقابات التعليمية بشأن هذا النظام والنقاط العالقة الأخرى، حيث تم تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة ستسهر على الحوار مع رجال ونساء التعليم قصد الوصول إلى حلول عملية للاشكالات المطروحة.
10 تعليقات
رجال ونساء التعليم يطلبون سحب هذا النظام الجديد للتربية والتعليم وليس تجويده كما يشاع .لان تنزيله سيقضي نهائيا على التعليم العمومي ويخوصصه تدريجيا بغض النظر عما اتى به ضد الشغيلة التعليمية واضاف المزيد من البؤس الى بؤسها
كذلك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التاهيلي و التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و اطر الدعم أعلنتا عن خوض إضراب لأربعة أيام 27-28-29-30 نونبر.
N’importe quoi Quatre syndicats sont invités lundi 27auc négociations avec le gouvernement ! Deux autres syndicats avec “Tensikyat”déclarent 4 jours de greves uniquement pour stigmatiser ! Autrement dit ce sera 6 semaines de déperdition scolaire qui seront catastrophiques au niveau des élèves d’autant plus que le premier trimestre touche à sa fin ! Mentors celui qui vous dira qu’on peut rattraper le temps perdu !
عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب حشومة حشومة حشومة حشومة حشومة اشنو هاذ شي اشنو هاذ شي اشنو هاذ شي
Avec ses successions les inégalités des chances entre les élèves du privé et ceux du public seront délétères et non équitables ! Les élèves du privé suivent régulièrement leurs cours avec en plus des heures de plus dans certaines matières notamment en mathématiques et en français ce qui les avantages toujours sur ceux du public qui sont faibles dans ces deux matières !
الدولة لا تريد حلا . كيف تفاوض نقابات لا تمثل إلا نفسها؟
#تعليم_الأجيال_قبل_المونديال
اضراب وطني لأربعة أيام ؟؟!! لاحول ولاقوة الا بالله العلي الى اين يتجه التعليم في المغرب وما الغرض من تعثر التعليم ؟؟!! الحكومة لا يهمها الامر لان أبناؤهم يدرسون في الخارج وابن المواطن البسيط لهم الله
حكومة فاشلة بكل المقاييس لا تهتم بالتلاميذ و لا بالاساتذة كل همها المشاريع الكبرى للبورجوازيين
هذا ما قلته في السابق أصبح الاستاد الحالي حتالة المجتمع لا يهمه سوى مصالحه الخاصة لا مبدأ و لا ضمير.ادهبو إلى المدارس الخصوصية ستجدونه يعرق و ينشف
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا استاد لا يليق بك اسم أستاد
الحل هو اغلاق المدارس العمومية وتفويتها للخواص لعندوا المال يقرا ولي ما عندوش يمشي الى الشارع هدا ما يريدون الوصول اليه وهم شركاء فيه .
بالمناسبة انا بغيت اندير سلف ربوي باش قري ولدي الا ثم علي ولا وزارة التعليم ولا على الاستاد افيدوني افادكم الله