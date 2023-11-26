أزمة التعليم..إضراب وطني جديد لأربعة أيام متتالية

هبة بريس - الرباط

أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة أربعة هذه المرة، مع تنظيم وقفات احتجاجية.

وكشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم (22 هيئة تعليمية)، أنه تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية ، وذلك تزامنا مع اللقاء المنتظر سينعقد غدا الإثنين بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأربعة.

ويتواصل الاحتقان بالمنظومة التعليمية، بسبب النظام الأساسي، بالرغم من الدعوات المتكررة لوقف الإضراب والعودة إلى الأقسام ضمانا لحق التلاميذ في التمدرس.

ووعدت الحكومة الأساتذة بفتح حوار مستمر مع النقابات التعليمية بشأن هذا النظام والنقاط العالقة الأخرى، حيث تم تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة ستسهر على الحوار مع رجال ونساء التعليم قصد الوصول إلى حلول عملية للاشكالات المطروحة.

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