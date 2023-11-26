النصيري يسجل ويعادل رقم بن مبارك في الدوري الإسباني

سجل الدولي المغربي يوسف النصيري هدفا خلال المباراة التي خسرها فريقه إشبيلية أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين لواحد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ووقع النصيري الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 60.

وعادل بذلك يوسف النصيري رقم العربي بن مبارك كأفضل هداف مغربي في الدوري الإسباني برصيد 58 هدفا لكل واحد منهما.

وسجل النصيري أهدافه ال58 في الدوري الإسباني مع كل من إشبيلية وليغانيس ومالقة.

ويعتبر هذا الهدف الخامس للنصيري في الدوري الإسباني هذا الموسم، والثامن في جميع المسابقات.

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