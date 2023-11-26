طنجة..شخص يضرم النار في ضريح “سيدي بوعراقية “

2023-11-26 / 18:11
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هبة بريس - طنجة

أضرم شخص مساء أمس السبت، النار في ضريح “سيدي بوعراقية” بمدينة طنجة، وهو ما استنفر المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان.

وقالت مصادر متطابقة إن الفاعل شاب تبدو عليه علامات اضطراب عقلي حيث ولج الى الضريح وعمد الى سكب مادة مشتعلة فوق غطاء قبر “بوعراقية ” قبل أن تشتعل النيران التي دفعت بعدد من الحاضرين الى التدخل لاخمادها .

وقد تمت محاصرة الشاب من قبل زوار الضريح لكنه تمكن من الفرار الى وجهة مجهولة فيما حضرت المصالح الامنية الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع .

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