الرئيس الألماني يتوجه إلى إسرائيل في زيارة تضامنية

2023-11-26 / 17:37
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هبة بريس _ وكالات

يزور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيسة البرلمان “بوندستاغ” باربل باس، اليوم الأحد، إسرائيل، لإظهار التضامن، في ظل الحرب على غزة.

ويغادر شتاينماير وباس إلى تل أبيب، تلبية لدعوة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

جدير بالذكر أن كلا الرئيسين الألماني والإسرائيلي تربطهما صداقة وثيقة

وترافق شتاينماير خلال الزيارة زوجته إلكه بودنبندر. وبعد زيارة إسرائيل، سوف يتوجهون أيضاً لزيارة كل من عمان وقطر.
وفي رسالة عبر الفيديو تم بثها، أمس السبت، أكد الرئيس الألماني حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة حركة حماس، إلا أنه دعا أيضاً للامتثال للقواعد الإنسانية.

ودعا شتاينماير في تلك الرسالة لحل الدولتين، وأكد أن تحقيق السلام يستلزم تحقيق المزيد من الأمن لإسرائيل، وفي الوقت ذاته توفير أفق مستقبلية للفلسطينيين.

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تعليق واحد

  1. ليست مسألة صداقة!! هي مسألة دين تدين به الدولة الألمانية لليهود!!
    لان لا صداقة و لا اي شكل من أشكال العلاقات تبرر همجية العدو الصهيوني و قتله للأطفال!!
    ما يحز في نفسنا كشعب و كامة نوعا ما اسلامية!! ان نتعامل مع نفاق دول كالمانيا و فرنسا و امريكا و إنجلترا..بشكل طبيعي!!

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