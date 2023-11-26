مظاهرة حاشدة في كندا دعما لفلسطين

2023-11-26 / 16:48
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هبة بريس _ متابعة

احتشد الآلاف من المتظاهرين، أمس السبت، أمام مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، المئات من المحتجين يهتفون باسم فلسطين أمام البرلمان الكندي، ويحملون الأعلام الفلسطينية والكوفية، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع الغزيين ضحية العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل منذ شهر أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق إطلاق عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المؤسسة البرلمانية، الجمعة، بعد جمعها 286,719 توقيعا، يقال إنه أعلى عدد توقيعات على عريضة إلكترونية للبرلمان، تحث رئيس الوزراء جاستن ترودو على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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