بينهم الركراكي.. هذه قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في كأس أفريقيا القادمة

بينهم الركراكي.. هذه قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في كأس أفريقيا القادمة

2023-11-26 / 16:24
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كشف تقرير صحفي عن رواتب مدربي المتتخبات التي ستشارك مطلع العام القادم في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

ووفقا لصحيفة “Senenews” فإن الجزائري جمال بلماضي، يتصدر قائمة أعلى مدربي “الكان” أجرا براتب 208 ألف يورو شهريا.

وفيما يلي ترتيب أعلى المدربين أجرا في كأس أمم أفريقيا القادمة:

1 – جمال بلماضي (المنتخب الجزائري) 208 ألف يورو شهريا

2 – روي فيتوريا (المنتخب المصري) 200 ألف يورو شهريا

3 – لويس غاسي (المنتخب الإيفواري) 108 ألف يورو شهريا

4 – جوسي بيسيرو (المنتخب النيجيري) 70 ألف يورو شهريا

5 – وليد الركراكي(المنتخب المغربي) 60 ألف يورو شهريا

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