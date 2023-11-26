“توتنهام” يعلن وفاة لاعبه ومدربه السابق فينابلز

هبة بريس

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد عن وفاة لاعبه ومدربه السابق تيري فينابلز عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وعبر النادي اللندني عن تعازيه لعائلة فينابلز مؤكدا في الوقت ذاته أن لاعبي الفريق سيقفون دقيقة حداد على روح مدربه السابق قبل انطلاق مباراتهم الأحد أمام أستون فيلا كما سيرتدي لاعبو الفريق شارات سوداء أثناء المباراة.

وقالت عائلة الراحل: “لقد دمرنا تمامًا فقدان الزوج والأب الرائع الذي فارق الحياة بسلام أمس بعد صراع طويل مع المرض”.

وتابعت: “نود أن نطلب منح الخصوصية في هذا الوقت الحزين للغاية للسماح لنا بالحزن على فقدان هذا الر

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