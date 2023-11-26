من جديد..اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن

2023-11-26 / 15:16
2
هبة بريس _ وكالات

أفادت شركة “إمبري” للأمن البحري الأحد، أنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.

وبحسب إمبري، فإن “القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع” بعد الحادث المتعلق بسفينة “سنترال بارك” المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل.

وأشارت الى أن الحوثيين المرتبطين بإيران هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر “سنترال بارك” من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة، فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن “اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتدون الزي العسكري”.

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط 42 كلغراما من الحشيش على متن سيارة بميناء سبتة

ضبط 42 كلغراما من الحشيش على متن سيارة بميناء…

2023-11-26 / 19:41
Photo of القـ..ـسام تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى في قلب غـ..ـزة

القـ..ـسام تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى في قلب غـ..ـزة

2023-11-26 / 19:05
Photo of أغضبت إسرائيل ..رئيس الحكومة الاسبانية يدافع عن تصريحاته بشأن غزة

أغضبت إسرائيل ..رئيس الحكومة الاسبانية يدافع عن تصريحاته بشأن…

2023-11-26 / 18:45
Photo of الرئيس الألماني يتوجه إلى إسرائيل في زيارة تضامنية

الرئيس الألماني يتوجه إلى إسرائيل في زيارة تضامنية

2023-11-26 / 17:37
Photo of نتانياهو من غزة : لن يوقفنا شيء

نتانياهو من غزة : لن يوقفنا شيء

2023-11-26 / 17:14
Photo of حماس: سلمنا للصليب الأحمر 13 أسيرا صهيونيا و3 تايلانديين وروسيا

حماس: سلمنا للصليب الأحمر 13 أسيرا صهيونيا و3 تايلانديين…

2023-11-26 / 17:02
Photo of مظاهرة حاشدة في كندا دعما لفلسطين

مظاهرة حاشدة في كندا دعما لفلسطين

2023-11-26 / 16:48
Photo of اكتشاف أدلة على وجود أنهار جليدية من الملح على عطارد

اكتشاف أدلة على وجود أنهار جليدية من الملح على…

2023-11-26 / 15:02
Photo of حكومة غزة : إسرائيل ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع

حكومة غزة : إسرائيل ألقت 40 ألف طن من…

2023-11-26 / 14:37
Photo of غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

2023-11-26 / 13:01

‫2 تعليقات

  1. تبين ام كل حكام العرب مجرد كلاب لإسرائيل، شكرا غزة شكرا اليمن ،بينتم لنا ان من يحكموننا هم مجرد عبيد

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق