من جديد..اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن

2023-11-26 / 15:16
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هبة بريس _ وكالات

أفادت شركة “إمبري” للأمن البحري الأحد، أنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.

وبحسب إمبري، فإن “القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع” بعد الحادث المتعلق بسفينة “سنترال بارك” المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل.

وأشارت الى أن الحوثيين المرتبطين بإيران هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر “سنترال بارك” من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة، فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن “اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتدون الزي العسكري”.

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

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