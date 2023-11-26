رضوان جيد في قلب العاصفة

وجد الحكم الدولي المغربي رضوان جيد نفسه في قلب العاصفة، بسبب لقطة إنفعاله في الدقائق الأخيرة من مباراة يوسفية برشيد ضد المغرب الفاسي، أمس السبت، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الإحترافية.

وانفعل الحكم رضوان جيد بقوة بعد خلاف حاد مع السينغالي محمد جونسون، لاعب بوسفية برشيد، حيث وجه له بطاقة صفراء في البداية قبل أن ينفعل الحكم بطريقة قوية موجها بطاقة حمراء للاعب السينغالي.

وتناقل رواد منصات التواصل الإجتماعي لقطة الانفعال، حيث وجه كثيرون انتقادات لاذعة للحكم رضوان جيد، بسبب انفعاله الذي رأوه مبالغا فيه، بإعتباره حكما دوليا، ما يفرض عليه ضبط النفس والتعامل بهدوء مع مختلف اللقطات.

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