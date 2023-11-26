حكومة غزة : إسرائيل ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع

2023-11-26 / 14:37
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هبة بريس _ وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي ألقى 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. جاء ذلك وفق بيان لرئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، عبر منصة “تلغرام”، في ثالث أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة بين تل أبيب وحركة “حماس”، التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة.

وقال معروف، “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع (منذ 7 أكتوبر الماضي)، وجرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات”.

وأوضح أن “القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تُستخدم من قبل، ومئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، والدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش”.

وعن الهدنة المؤقتة، أشار معروف، إلى أن “أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة، التي خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل”.

وأضاف “ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية، وكل المؤسسات الدولية غائبة، ونحتاج إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير”.

وبخصوص الوضع في مستشفى الشفاء، غربي مدينة غزة، قال معروف، إنه “يفتقر لجميع الإمكانيات وبات غير صالح للاستخدام، وادعاءات الاحتلال بشأنه استغباء لوسائل الإعلام”.

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تعليق واحد

  1. هل اسرائيل لم تجد من يوقفها عند حدها؟ ولاكن انشاء الله سوف يأتي اليوم اللذي سوف تزول دولة اسرائيل من الوجود وهذا عهد من الله والرسول سوف يأتي يوم تقول فيه الشجرة للمسلم تعالى هاهو اليهودي مختبأ بي وسوف يقضى على جميع اليهود في العالم…

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