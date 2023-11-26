اعتداء يطال عون سلطة بالبيضاء ..توقيف مرتكب الإعتداء

2023-11-26 / 13:57
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هبة بريس_ الدار البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع تدوينات وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لتعرض أحد أعوان السلطة لجروح نتيجة اعتداء جسدي، وقع بمنطقة مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المعلومات المتوفرة بشأن هذه القضية، فقد تمكنت مصالح الأمن بالدار البيضاء من توقيف مرتكب هذا الاعتداء مساء أمس السبت، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية ويمتهن البيع بالتجوال.

وتشير إجراءات البحث إلى أن المشتبه فيه ارتكب هذا الفعل الإجرامي بعدما رفض الامتثال للتدابير النظامية الرامية لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وهو ما استدعى توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

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