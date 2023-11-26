المنتخب المغربي لكرة القدم ينال جائزة أفضل منتخب أفريقي

هبة بريس _ رياضة

نظمت اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية “الأوكسا”، أمس السبت بالقاهرة، حفلا تم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية أفريقية من ضمنها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.

وجاء تكريم المنتخب الوطني لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب وطني لكرة القدم بالقارة الأفريقية، نظير الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه أسود الاطلس خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بعدما بات أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي.

وتسلم الجائزة، التي قدمها وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، السيد حمزة الحجوي، النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

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