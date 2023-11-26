رغم الهدنة.. إسرائي_ل تقتل فلسطينياً في مخيم المغازي بغزة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في اليوم الثالث من هدنة إنسانية مؤقتة بين تل أبيب وحركة “حماس”.

وقالت الجمعية، في بيان: “رغم دخول التهدئة الإنسانية يومها الثالث، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، قبل قليل، مزارعين اثنين شرق مخيم المغازي (شرق المحافظة الوسطى في القطاع)، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجروح”.

وحتى الساعة 10:10 “ت.غ”، لم تصدر إفادة إسرائيلية بشأن هذا القصف.

وسبق أن اتهمت “حماس” إسرائيل أكثر من مرة بانتهاك الهدنة الإنسانية.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني..

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً، و854 فلسطينياً شهداء، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فيما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي، وأصابت 5431، وأسرت نحو 239، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.

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