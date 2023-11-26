رغم الهدنة.. إسرائي_ل تقتل فلسطينياً في مخيم المغازي بغزة

2023-11-26 / 12:08
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في اليوم الثالث من هدنة إنسانية مؤقتة بين تل أبيب وحركة “حماس”.

وقالت الجمعية، في بيان: “رغم دخول التهدئة الإنسانية يومها الثالث، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، قبل قليل، مزارعين اثنين شرق مخيم المغازي (شرق المحافظة الوسطى في القطاع)، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجروح”.
وحتى الساعة 10:10 “ت.غ”، لم تصدر إفادة إسرائيلية بشأن هذا القصف.

وسبق أن اتهمت “حماس” إسرائيل أكثر من مرة بانتهاك الهدنة الإنسانية.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني..

ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر الجاري، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً، و854 فلسطينياً شهداء، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فيما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي، وأصابت 5431، وأسرت نحو 239، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 4 قتل__ى وعشرات الجرحى في حادث تدافع جنوب الهند

4 قتل__ى وعشرات الجرحى في حادث تدافع جنوب الهند

2023-11-26 / 11:26
Photo of تعرض الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد للطعن في السجن

تعرض الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد للطعن في…

2023-11-26 / 10:59
Photo of سيراليون ..فرض “حظرا للتجول” في البلاد

سيراليون ..فرض “حظرا للتجول” في البلاد

2023-11-26 / 10:38
Photo of الكويت.. حكم بحبس وزير الدفاع الأسبق بتهم تتعلق بـ”أموال صندوق الجيش”

الكويت.. حكم بحبس وزير الدفاع الأسبق بتهم تتعلق بـ”أموال…

2023-11-26 / 09:44
Photo of خبير مغربي: “اللوبيات” المساندة لإسرائيل تؤثر في المواقف الأوروبية

خبير مغربي: “اللوبيات” المساندة لإسرائيل تؤثر في المواقف الأوروبية

2023-11-26 / 09:36
Photo of سياسي فرنسي يدعو بلاده لاستعادة العلاقات مع روسيا

سياسي فرنسي يدعو بلاده لاستعادة العلاقات مع روسيا

2023-11-26 / 09:26
Photo of تقرير ..”امرأة واحدة على الأقل تُـ..ـقتل” كل أسبوع في الجزائر

تقرير ..”امرأة واحدة على الأقل تُـ..ـقتل” كل أسبوع في…

2023-11-25 / 21:33
Photo of مـ..ـقتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة في النمسا

مـ..ـقتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة في النمسا

2023-11-25 / 21:18
Photo of الجزائر ..مصرع طفل جرفته السيول

الجزائر ..مصرع طفل جرفته السيول

2023-11-25 / 20:31
Photo of حما.س: خروقات الاحتلال لاتفاق الهدنة تشكل خطرا على استكمال تنفيذه

حما.س: خروقات الاحتلال لاتفاق الهدنة تشكل خطرا على استكمال…

2023-11-25 / 17:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق