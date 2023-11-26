بداية متعثرة لشركة CTM TRANSDEV للنقل الحضري بتطوان

هبة بريس _ الرباط

تعرضت 3 حافلات مستعملة كانت متجهة امس السبت الى تطوان لاستعمالها ضمن اسطول شركتي CTMو TRANSDEV لحادثة سير في الطريق السيار من الدار البيضاء نحو تطوان، مما جعلها تخرج كليا عن الخدمة.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تعهد رئيس مؤسسة التعاون الشمال الغربي ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان باستقدام حافلات جديدة للسكان بعدما اختار خارج اطار طلب العروض وقانون المنافسة شركتي CTM و TRANSDEV للتدبير المفوض للنقل الحضري دون الاعلان بكل شفافية عن المعايير التي تم اعتمادها في اطار الحكامة لاختيار الشركتبن دون باقي الشركات المتخصصة في النقل الحضري.

وتسود حالة ترقب وتساؤل لدى سكان مدينة تطوان حول قدرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان على تدبير هذا القطاع رغم عدم توفره على اي تجربة في مجال التسيير وكثرة الوعود التي اعلن عنها منذ الانتخابات الجماعية الاخيرة.

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