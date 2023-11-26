4 قتل__ى وعشرات الجرحى في حادث تدافع جنوب الهند

2023-11-26 / 11:26
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هبة بريس _ وكالات

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، مساء أمس السبت، في حادث تدافع في جامعة جنوب الهند، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون ووسائل إعلام.

وحصل التدافع في قاعة خارجية في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا في جنوب غرب ولاية كيرالا، حيث كان من المقرر إقامة حفل موسيقي.

وقالت وزيرة الصحة في الولاية، فينا جورج، في بيان إن جثث أربعة أشخاص تم نقلها إلى مستشفى كالاماسيري الجامعي، مشيرة إلى أن أربعة آخرين في حالة حرجة، وفق ما أوردت وكالة “بي تي آي” التي أشارت إلى إصابة أكثر من 60 شخصا بجروح.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن حشدا خارج القاعة هرع للاحتماء من هطول أمطار مباغتة عندما انزلق عدد من الأشخاص على سلالم وتعرضوا لاحقا للدهس، وفق الوكالة.

ووقع واحد من أكثر حوادث التدافع دموية في التاريخ الحديث للبلاد قبل عقد، وقتل حينها ما لا يقل عن 115 شخصا على هامش مهرجان ديني في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

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