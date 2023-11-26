تعرض الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد للطعن في السجن

هبة بريس _ وكالات

تعرض الشرطي ديريك شوفين، المدان بتهمة قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي تسبب مقتله في موجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن فدرالي في أريزونا في جنوب غرب البلاد، على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز

وفي 25 مايو 2020، قضى الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في مينيابوليس بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته حوالي عشر دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين.

وكتبت الصحيفة الأمريكية، أن شوفين (47 عاما) “تعرض للطعن الجمعة في سجن فدرالي في توسون بولاية أريزونا، بحسب شخصين مطلعين على هذا الأمر”.

وأضافت الصحيفة أن “شوفين نجا من الهجوم” مستندة إلى شهادة أحد الشخصين.

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأمريكية بيانا لوكالة “فرانس برس” أكدت فيه وقوع “اعتداء” من دون تحديد اسم الضحية.

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