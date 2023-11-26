نهضة بركان يفتتح مجموعات كأس الكاف بمواجهة سيخوخون يونايتد

نهضة بركان يفتتح مجموعات كأس الكاف بمواجهة سيخوخون يونايتد

2023-11-26 / 10:33
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يفتتح فريق نهضة بركان مشوار مبارياته في دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري، اليوم الأحد، بمواجهة فريق سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، على أرضية الملعب البلدي ببركان.

ويدخل نهضة بركان، الطامح لنيل لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه (بعد 2020 و2022)، المباراة وعينه على النقاط الثلاث من أجل تحقيق انطلاقة مثالية في مساره بدور المجموعات.

ويراهن فريق سيخوخون، الذي يلعب في دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، على مباغتة الفريق البركاني، وانتزاع نتيجة إيجابية بإمكانها منح جرعة ثقة للاعبيه في قادم مباريات المجموعة.

ويأمل الفريق الجنوب إفريقي أن يكون الحصان الأسود للمجموعة، في ظل رهان أغلب الترشيحات على باقي فرق المجموعة للتنافس حول بطاقتي الصعود إلى الدور الموالي.

أما كتيبة المدرب أمين الكرمة فتعول على الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الفريق “البرتقالي” في المسابقات القارية خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت منه واحدا من أبرز المرشحين للتنافس على اللقب.

وتبدو صفوف فريق نهضة بركان مكتملة لمواجهة الأحد، غير أن هناك شكوكا تحوم حول مشاركة ظهيره الأيمن حمزة السمومي الذي لا يزال يشكو على ما يبدو من الإصابة. ومع ذلك، فإن مدرب الفريق لا تعوزه البدائل من أجل تعويض السمومي في حال غيابه.

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