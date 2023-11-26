رمزي: “عوامل ذهنية وراء خسارتنا أمام غلاكسي”

تحسر عادل رمزي مدرب الوداد على الخسارة المفاجئة التي تعرض لها فريقه أمام غلاكسي البوتسواني بهد دون رد في عصبة أبطال إفريقيا.

وقال رمزي: “لا أعتقد أننا وجدنا مشاكل على المستوى التقني ولا أعيد هذه الهزيمة لطريقة لعبنا أو أدائنا لأننا كنا منظمين في المباراة، بل إن المشكل وسبب الهزيمة يعود لما هو ذهني لأن اللاعبين استهانوا بالخصم واستصغروه وكانوا كما نقول (منفخين) في المباراة وأدوا ذلك غاليا”.

وأضاف: “أعتقد أن ذلك يعود بعد المشاركة في الدوري الإفريقي حيث واجهنا خصوما قوية، وخضنا أول مباراة بعد تلك المشاركة أمام غلاكسي، لقد أكدت للاعبين أني لست راضيا على استعدادهم الذهني للمباراة، لذلك أتمنى أن نكون المباراة عبارة عن درس لهم وأريد منهم أن تكون ردتهم جيدة في المباريات المقبلة”.

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