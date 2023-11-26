سياسي فرنسي يدعو بلاده لاستعادة العلاقات مع روسيا

2023-11-26 / 09:26
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هبة بريس _ وكالات

دعا السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو زعيم حزب “الوطنيون” حكومة بلاده إلى التوقف عن اتباع نهج حلف “الناتو”، والعمل على استعادة العلاقات مع روسيا.

وكتب فيليبو عبر منصة “إكس”: “كشفت مجلة “بيلد” الألمانية الليلة الماضية عن “خطة سرية” بين الأميركيين والألمان لإنهاء الحرب والتفاوض مع روسيا وإجبار زيلينسكي على تقديم تنازلات وحشية”.

وأضاف: “تريد الولايات المتحدة وألمانيا استعادة العلاقات التجارية مع روسيا بأسرع وقت ممكن، حيث يعتبران الوضع الحالي مدمرا بالنسبة لزيلينسكي، لذا دعونا لا نصدق خرافات “الناتو” ونستيقظ أخيرا… دعونا نبدأ الحوار مع روسيا، وننسى زيلينسكي ونساعد في إحلال السلام!”.

وذكرت صحيفة “بيلد” في وقت سابق نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة وألمانيا تعتزمان دفع أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال فشلت أوكرانيا في حربها فإن واشنطن وبرلين تمتلكان خطة بديلة ينبغي أن تؤدي إلى نتائج مماثلة لاتفاقية مينسك، تقود إلى تجميد النزاع.

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