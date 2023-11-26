طقس الأحد .. أجواء مستقرة مع سماء صافية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع بكل من الأطلس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بالمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و16 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 07 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بمعظم الأنحاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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