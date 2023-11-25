أبدى ملاحظات حول “الأمن المهني”.. نادي قضاة المغرب يتضامن مع القاضي البقالي الموقوف

هبة بريس - الرباط

عبر نادي قضاة المغرب عن تضامنه اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي الذي صدر في حقه قرار بالانقطاع النهائي عن العمل من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات للقاضي الشاب حول “الفساد والمحاسبة “.

وقال نادي قضاة المغرب في بيان له ، إنه بناء على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه السبت 25 نونبر 2023، اجتماعا طارئا بمناسبة صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق الأستاذ عفيف البقالي القاضي، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب” بالرشيدية، والذي توصل به، رسميا، بتاريخ 23 نونبر 2023 ، حيث سجل نادي قضاة المغرب ملاحظات بخصوص ما أسماه انخفاض منسوب “الأمن المهني” لجميع القضاة بمختلف درجاتهم أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل.

وعبر بيان نادي قضاة المغرب عن “مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.”

وجدد نادي قضاة المغرب” تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، ولا سيما ما تعلق منها بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.

5- يخبر عن تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت الأستاذ عفيف البقالي، سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته”.

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