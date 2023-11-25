الوداد يفتتح دور مجموعات العصبة بالهزيمة أمام غالاكسي البوتسواني

انهزم الوداد الرياضي أمام ضيفه غالاكسي البوتسواني بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور مجموعات عصبة أبطال أفريقيا.

وكما كان متوقعا بادر الوداد بالتهديد من خلال الضغط الذي مارسه على دفاع الخصم بواسطة الشرقي البحري وبوسفيان ، بينما تراجع الفريق الضيف للوراء للتصدي لمحاولات الوداد.

بالمقابل كان غالاكسي يقوم بين الفينة والأخرى ببعض المحاولات لكنها لم تهدد كثيرا الحارس مطيع، في الوقت الذي استمر ضغط الوداد لكن التسرع وعدم التركيز غلبا على أدائه خاصة عند الوصول لمربع عمليات الخصم.

وعاقب غالاكسي مضيفه الوداد عندما استغل خطأ حيمود الذي أراد إعادة الكرة للوراء لكن سيسينيي انقض عليها وهزم الحارس مطيع في الدقيقة 31.

وحاول الوداد الرد بسرعة على هذا الهدف لكنه لم ينجح في التسجيل. وواصل صاحب الأرض ضغطه في الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل وكانت سيطرته واضحة في المباراة غير أن النجاعة الهجومية غابت على لاعبيه، ليسجل غالاكسي فوزا ثمينا على وصيف البطل.

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