مجلس النواب يدخل على خط قضية مُنيب ومطعم يحمل اسم “هيرتزل “بالبيضاء

هبة بريس - متابعة

نشر مطعم بالبيضاء صورة ملتقطة للنائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الوحد نبيلة منيب ، ردا على إثارتها لاسم هذا المطعم والذي يشبه لقب زعيم الحركة الصهيونية “تيودور هيرتزل” ، داخل القبة التشريعية .

المطعم أصدر بيانا يستنكر فيه ما أسماه “ادعاءات خطيرة ومضللة لزعيمة حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب أثناء مداخلتها الأربعاء الماضي في جلسة مجلس نواب، حيث أقحمت اسم المطعم في أمور سياسية بعيدة كل البعد عنه كمشروع اقتصادي حر ومغربي مائة في المائة”.

مصادر متطابقة قالت إن مكتب مجلس النواب دخل على خط القضية حيث ناقش في بداية اجتماعه هذا الأسبوع واقعة التشهير التي تعرضت لها نبيلة منيب من طرف إدارة المطعم كرد فعل على مداخلتها في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

تجدر الاشارة الى أن نبيلة منيب كانت قد استنكرت ترخيص السلطات المغربية بفتح مطعم في الدار البيضاء يحمل اسم “ثيودور هيرتزل” الذي يوصف بأبو الصهيوينة ومؤسس دولة اسرائيل.

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