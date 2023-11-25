يوسفية برشيد يداوي جراحه بالفوز على المغرب الفاسي

يوسفية برشيد يداوي جراحه بالفوز على المغرب الفاسي

2023-11-25 / 21:38
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حقق فريق يوسفية برشيد فوزا مهما، مساء يومه السبت، على حساب ضيفه المغرب الفاسي، بهدف نظيف، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب البلدي بمدينة برشيد، اللاعب صلاح السلامي في الدقيقة 61، مانحا الفريق الحريزي فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم.

ورفع يوسفية برشيد رصيده إلى سبع نقاط في المركز 13، مناصفة مع مولودية وجدة واتحاد طنجة مؤقتا، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي عند النقطة الـ14 في المركز السابع.

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