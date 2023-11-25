حريق يأتي على “خيمة مواد غذائية” مخصصة للدواوير المتضررة من الزلزال

2023-11-25 / 20:59
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هبة بريس - متابعة

شب حريق مساء يوم السبت في إحدى الخيم بمنطقة ثلاث نيعقوب باقليم الحوز ضمن جهة مراكش – أسفي .

وقالت مصادر محلية ، إن الحريق أتى على خيمة تعود لاحدى الجمعيات ، والتي كانت تحتوي على مواد غذائية كانت في طريقها لأن توزع على الساكنة بالدواوير المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والنواحي .

وقد استنفر الحريق فرق الوقاية المدنية ومعها عناصر من القوات المسلحة والسلطات المحلية حيث تم اخماد الحريق والسيطرة عليه .

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