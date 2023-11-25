الكعبي يقود فريقه أولمبياكوس للفوز على بانيتوليكوس

ساهم أيوب الكعبي في فوز أولمبياكوس التاسع في الدوري اليوناني، بعد تغلبه على ضيفه بانيتوليكوس بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب “كارايسكاكيس”، لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.

وأنهى أولمبياكوس الشوط الأول متفوقًا بهدفين لواحد، قبل أن يحسم المواجهة لصالحه بتسجيل المهاجم البديل، أيوب الكعبي، الهدف الثالث لفريقه، وذلك بعد مرور دقيقتين على نزوله إلى أرضية الملعب في الدقيقة 70.

ورفع الكعبي رصيده للهدف 6 في صدارة الهدافين، مناصفةً مع الإسباني لورين مورون، مهاجم فريق أريس سالونيكا.

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