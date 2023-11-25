القيادة الجهوية للدرك بالجديدة تضرب بقوة “مافيات” الاتجار الدولي للمخدرات

2023-11-25 / 19:59
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أحمد مصباح – الجديدة

فككت القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، عصابة مختصة في الاتجار الدولي للمخدرات، بعد أن انتقلت، بحر الأسبوع الجاري، إلى مدينة تطوان، الفرقة المتدخلة من القيادة الجهوية، والتي تم تعزيزها بعناصر ون الجهوية بالجديدة.

وقد تمكن المتدخلون الدركيون من إيقاف ثلاث أشخاص، وحجز616 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وما يناهز 900 كيلوغراما من مادة الكيف، ناهيك عن شاحنة وسارة نفعية، وسيارة إغاثة كانت تعمل مع العصابة الإجرامية، من خلال التقدم بمسافة أمام الشاحنة المحملة بالمخدرات، لفتح الطريق، والتبليغ عن أي خطر محذق، وعن المصالح الأمنية والدركية، على المسالك الطرقية، والسدود القضائية والإدارية، التي تقيمها المصالح الدركية والشرطية، على الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية.

هذا، وتماشيا مع مجريات البحث التمهيدي، التي تباشره القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والتي كانت أوقفت، الشهر المنصرم، بتراب جماعة سيدي عابد، بإقليم الجديدة، شاحنة محملة ب 8 اطنان من مخدر الشيرا، وسيارة رباعية الدفع، كانت تسير معها، بعد أن لاذ بالفرا افراد العصابة الإجرامية، الذين كانوا على متنها، (تماشيا مع مجريات البحث التمهيدي)، فقد أفضت الأبحاث التقنية والمعاينات المجراة باحترافية، الى تشخيص هويات المشتبه فيهم، والاهتداء الى مسقط رأسهم ؛ حيث مكنت الحريات الدركية من وضع اليد عليهم، وايقافهم في حالة تلبس، وبحوزتهم محظور مخدرات معدة ومهيأة لنشاط عملية أخرى، عبر البحار الدولية، لتصديرها ونقلها الى الخارج.
إلى ذلك، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، تزامنا مع تتبع باقي المشتبه فيهم، في أفق إيقافهم، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

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