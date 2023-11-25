إنارة مقرات الأمن الوطني باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

2023-11-25 / 19:34
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هبة بريس - الرباط

انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني، في الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بمبادرة جديدة تمثلت في إضاءة بنايتها باللون البرتقالي.

كما زينت المديرية، مقرات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولايات أمن الدار البيضاء ووجدة باللون البرتقالي، وهي المبادرة التي ستقوم بها مقرات أمنية أخرى على مستوى أقاليم المملكة.

وأوردت المديرية، أن هذه الخطوة تجسد انخراطها في الحماية القانونية للنساء، وحمايتهن من كل أنواع وأشكال العنف بمختلف أنواع، النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي.

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