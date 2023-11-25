وزارة “التجارة” تتراجع عن قرار منع مغاربة العالم إرسال التجهيزات المنزلية المستعملة

2023-11-25 / 19:21
27

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

تتجه إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة في غضون اليومين القادمين إلى تعميم مذكرة جديدة تلغي قرار سابقتها الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2023 تحت عدد 6511/311 والقاضية بمنع إدخال بعض التجهيزات المنزلية المستعملة إلى التراب الوطني حسب تعليمات من وزارة الصناعة والتجارة.
وقال مصدر خاص ل”هبة بريس” أن قطاع نقل البضائع الغير مرفوقة يشغل عددا مهما من المغاربة سواء أولائك الذين يقيمون في الداخل أو الخارج، فضلا عن أنه ينعش خزينة الدولة بإيرادات مالية ملموسة فيما يخص عملية التعشير وانعكاساتها الإيجابية على الصندوق.

وكان هذا القرار الذي وسعت خلاله وزارة الصناعة والتجارة إرتكاز البركار ليطال المنع إلا بترخيص إستثنائي عددا من التجهيزات الإليكترومنزلية وكل ما له علاقة بالخشب كصالات الأكل وحافظ الملابس إضافة إلى الأغطية والزرابي وغير ذلك من أشياء أخرى، غير أنه سرعان ما قررت الأخيرة التراجع عن هذه الدورية خاصة بعد الإحتجاجات التي خاضتها جمعيات وتنسيقيات أرباب نقل البضائع الغير مرفوقة في كل من مينائي الناظور وطنجة المتوسط.

تبقى الإشارة أن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير مباشرة لا تسن القرارات ولا تشرعها بقدر ماهي شرطة إقتصادية ملزمة بالتطبيق السليم للدوريات الصادرة عن القطاعات الأخرى في كل ما يتعلق بالتصدير والإستيراد عبر الموانئ المغربية والنقاط الحدودية الأخرى،فضلا عن كونها سلطة مراقبة تخضع لإجراءات جمركية تغيب فيها السلطة التقديرية سيما في زمن التيكنولوجيا والرقمنة التي باتت المرجع الأساسي لكل المعاملات والملفات الخاصة بعلاقة المصدر والمستورد مع إدارة الجمارك.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “جمعية عالم الصيادلة المغاربة ” تتدارس واقع المهنة

“جمعية عالم الصيادلة المغاربة ” تتدارس واقع المهنة

2023-11-26 / 09:14
Photo of طقس الأحد .. أجواء مستقرة مع سماء صافية

طقس الأحد .. أجواء مستقرة مع سماء صافية

2023-11-26 / 09:07
Photo of أبدى ملاحظات حول “الأمن المهني”.. نادي قضاة المغرب يتضامن مع القاضي البقالي الموقوف

أبدى ملاحظات حول “الأمن المهني”.. نادي قضاة المغرب يتضامن…

2023-11-25 / 23:41
Photo of مجلس النواب يدخل على خط قضية مُنيب ومطعم يحمل اسم “هيرتزل “بالبيضاء

مجلس النواب يدخل على خط قضية مُنيب ومطعم يحمل…

2023-11-25 / 22:25
Photo of القيادة الجهوية للدرك بالجديدة تضرب بقوة “مافيات” الاتجار الدولي للمخدرات

القيادة الجهوية للدرك بالجديدة تضرب بقوة “مافيات” الاتجار الدولي…

2023-11-25 / 19:59
Photo of أخنوش: نتمناو الطريق تكون سهلة في حوارنا مع النقابات

أخنوش: نتمناو الطريق تكون سهلة في حوارنا مع النقابات

2023-11-25 / 19:36
Photo of إنارة مقرات الأمن الوطني باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

إنارة مقرات الأمن الوطني باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد…

2023-11-25 / 19:34
Photo of ترقب في سبتة المحتلة لافتتاح الجمارك التجارية بمعبر “تراخال”

ترقب في سبتة المحتلة لافتتاح الجمارك التجارية بمعبر “تراخال”

2023-11-25 / 19:09
Photo of العرائش..حملة أمنية تقود الى توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة

العرائش..حملة أمنية تقود الى توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة

2023-11-25 / 18:26
Photo of المغرب واسبانيا يجريان مناورات بحرية لمواجهة التحديات الأمنية

المغرب واسبانيا يجريان مناورات بحرية لمواجهة التحديات الأمنية

2023-11-25 / 18:10

‫27 تعليقات

  2. نتا محساد وانيان فاسل وخاصك تعرف لي مخدامش ليك خدام الغيرك اجي شةطوف شحال ديال ناس عيشين بهاد سلع الميتعملة وسير شوف شحال كيعشرو وشوف بشحال شراب من اروبا باش افرحو ناس في بلادنا محتاجبن لشي حاجا رخيصة من عند عائلاتهم تفرحهم نتا اتكون جالس في دار وخدامة عليك …..ة. وماحسش بخوتك. لبغاو اترازقو الله بأبسط اشياء

    رد

  4. Si le Maroc a progressé c est aussi a ces électroménager et divers affairesemmener a un pays envoie de développement. Donc cesser de craché dans la soupe RME

    رد

  6. المسألة تحتاج إلى دراسة وضبط…منع بعض الأشياء واجب فالمغرب ليس مقبرة لأزبال أوروبا

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق