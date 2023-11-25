وزارة “التجارة” تتراجع عن قرار منع مغاربة العالم إرسال التجهيزات المنزلية المستعملة
هبة بريس _ يسير الإيحيائي _
تتجه إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة في غضون اليومين القادمين إلى تعميم مذكرة جديدة تلغي قرار سابقتها الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2023 تحت عدد 6511/311 والقاضية بمنع إدخال بعض التجهيزات المنزلية المستعملة إلى التراب الوطني حسب تعليمات من وزارة الصناعة والتجارة.
وقال مصدر خاص ل”هبة بريس” أن قطاع نقل البضائع الغير مرفوقة يشغل عددا مهما من المغاربة سواء أولائك الذين يقيمون في الداخل أو الخارج، فضلا عن أنه ينعش خزينة الدولة بإيرادات مالية ملموسة فيما يخص عملية التعشير وانعكاساتها الإيجابية على الصندوق.
وكان هذا القرار الذي وسعت خلاله وزارة الصناعة والتجارة إرتكاز البركار ليطال المنع إلا بترخيص إستثنائي عددا من التجهيزات الإليكترومنزلية وكل ما له علاقة بالخشب كصالات الأكل وحافظ الملابس إضافة إلى الأغطية والزرابي وغير ذلك من أشياء أخرى، غير أنه سرعان ما قررت الأخيرة التراجع عن هذه الدورية خاصة بعد الإحتجاجات التي خاضتها جمعيات وتنسيقيات أرباب نقل البضائع الغير مرفوقة في كل من مينائي الناظور وطنجة المتوسط.
تبقى الإشارة أن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير مباشرة لا تسن القرارات ولا تشرعها بقدر ماهي شرطة إقتصادية ملزمة بالتطبيق السليم للدوريات الصادرة عن القطاعات الأخرى في كل ما يتعلق بالتصدير والإستيراد عبر الموانئ المغربية والنقاط الحدودية الأخرى،فضلا عن كونها سلطة مراقبة تخضع لإجراءات جمركية تغيب فيها السلطة التقديرية سيما في زمن التيكنولوجيا والرقمنة التي باتت المرجع الأساسي لكل المعاملات والملفات الخاصة بعلاقة المصدر والمستورد مع إدارة الجمارك.
27 تعليقات
Anta ta3ich fi lah9ad ya ahi
نتا محساد وانيان فاسل وخاصك تعرف لي مخدامش ليك خدام الغيرك اجي شةطوف شحال ديال ناس عيشين بهاد سلع الميتعملة وسير شوف شحال كيعشرو وشوف بشحال شراب من اروبا باش افرحو ناس في بلادنا محتاجبن لشي حاجا رخيصة من عند عائلاتهم تفرحهم نتا اتكون جالس في دار وخدامة عليك …..ة. وماحسش بخوتك. لبغاو اترازقو الله بأبسط اشياء
هدا القرار لم تعلن عنه جهات رسمية
Si le Maroc a progressé c est aussi a ces électroménager et divers affairesemmener a un pays envoie de développement. Donc cesser de craché dans la soupe RME
قرار مفرح مءات الالف من الفقراء يحتاجون لأغراض مستعملة ليست لهم قدرة شراءية
المسألة تحتاج إلى دراسة وضبط…منع بعض الأشياء واجب فالمغرب ليس مقبرة لأزبال أوروبا
مفهمت والو