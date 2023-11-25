حساب الفيفا يشيد بأشبال المغرب رغم تودعهم لكأس العالم تحت 17 سنة

حساب الفيفا يشيد بأشبال المغرب رغم تودعهم لكأس العالم تحت 17 سنة

2023-11-25 / 18:55
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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عبر حسابه الخاص بكأس العالم بموقع “إكس” بالمنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة رغم الإقصاء من نهائيات مونديال أندونيسيا، معتبرا أن “أشبال الأطلس” غادروا مجريات المسابقة برأس مرفوع.

ونشر حساب “فيفا كأس العالم” بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يوثق لآخر لحظات المنتخب المغربي للفتيان في المونديال، معلقا عليه بالقول: “أشبال المغرب يودعون البطولة برأس مرفوع”.

وكانت كتيبة المدرب سعيد شيبا قد انهزمت بهدف نظيف أمام المنتخب المالي، اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم.

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