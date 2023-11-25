ترقب في سبتة المحتلة لافتتاح الجمارك التجارية بمعبر “تراخال”
هبة بريس - متابعة
قالت الصحافة الإسبانية، إن مسؤولي سبتة المحتلة ، يترقبون الاعلان عن موعد افتتاح الجمارك التجارية بمعبر “تراخال ” بعد استمرار بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية.
وأضافت المصادر ذاتها إن مسؤولي الثغر المحتل ينتظرون أن تمون أولى خطوات سانشيز هي الاتفاق على موعد لافتتاح الجمارك التجارية مع المغرب وعودة النشاط التجاري .
وكانت حكومة سانشيز قد اتفقت مع حكومة أخنوش على خارطة طريق جديدة تركز على التعاون الثنائي، وتضمنت بنودا من قبيل فتح الجمارك التجارية في معبري سبتة ومليلية.
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السماح و الموافقة على المرور من المعابر الجمركية لمدينتي مليلية و سبتة المحتلتين هو إعتراف ضمني بشرعية المحتل الإسباني الحقير على المدينتين السليبتين أتمنى من حكومة بلادنا و جلالة الملك الذي نحبه و نحترمه باعتباره رئيس الدولة و الأب و الأخ الروحي لجميع المغاربة عدم السماح بهكذا اتفاقيات أو إجراءات جمركية أو غيرها التي تمس حرمة السيادة الترابية الوطنية.
Le Espagnols doivent remettre Ceuta et Melilia aux Marocains afin de frenerles immigrés