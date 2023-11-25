حجز كمية هامة من الأقراص المهلوسة والكوكايين بمعبر سبتة

2023-11-25 / 17:41
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك بمعبر باب سبتة، في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت 18 نونبر الجاري، من إحباط محاولة تهريب 74 804 قرص طبي مخدر وكيلوغرام و195 غرام من مخدر الكوكايين.

وقد مكنت عمليات المراقبة الحدودية المشتركة من توقيف مواطن مغربي عند وصوله قادما من سبتة، على متن سيارة مسجلة بالخارج، وهو في حالة تلبس بمحاولة إدخال شحنات الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة المحجوزة.

وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر ومسارات تهريب هذه الشحنات من الكوكايين والمؤثرات العقلية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المرتبطين بهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق تعزيز آليات المراقبة الحدودية وتكثيف الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالمراكز الحدودية، بغرض التصدي الحازم لمحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية

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‫5 تعليقات

  2. الكلاب البوليسية والسكانيرات والكاميرات المراقبة تسهل المأمورية على رجال الشرطة ..

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