مولودية وجدة يحقق فوزه الأول في البطولة على حساب حسنية أكادير

تمكن فريق مولودية وجدة فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، على حساب حسنية أكادير بحصة هدف دون رد، برسم الجولة العاشرة من الدوري.

ويدين الفريق الوجدي بهذا الفوز للاعب نادر لوغماني، مسجل هدف الانتصار في الدقيقة 45 من عمر المواجهة.

وارتقى مولودية وجدة عقب هذا الفوز إلى المركز 13 مؤقتا في ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط، في حين تأزمت وضعية الفريق السوسي الذي لا زال لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، في المركز 15 برصيد خمس نقاط.

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